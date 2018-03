Le mois dernier, le Guardian avait accordé un article entier aux séries de fiction belges, indiquant notamment que "cette année, la télévision belge fera fureur dans le pays". Le journal faisait notamment référence aux séries "13 geboden" (13 commandements), "Clan", ou encore "Professor T.".

C’est désormais au tour du New York Times de marquer son appréciation pour une série flamande. "Spitsbroers" figure ainsi dans le top 6 des séries internationales à ne pas manquer, parmi, notamment, des polars scandinaves.

Les deux saisons de cette série flamande ont été diffusées sur la chaîne privée VTM. "Spitsbroers" raconte l’histoire de deux frères footballeurs, Dennis et Alan Moerman, qui rêvent d’atteindre les sommets dans leur carrière. Le foot professionnel n’ouvre toutefois ses portes qu’à l’un des deux. Argent, criminalité, femmes et jalousie entrent dès lors en jeu.

Aux Etats-Unis, la série, rebaptisée "The Score" est à voir sur Channel 4, et sur la plateforme en ligne Walter Presents. "The Score n’est pas une série de prime time, mais elle parvient à offrir un drame familial crédible, chaleureux et incisif", peut-on lire sur le site du New York Times.