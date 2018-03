La notion de "jeu" comme moyen de confronter les discordances entre raison et émotions sera au cœur de la programmation de la saison prochaine du Théâtre royal de la Monnaie (photo). Cette douzième saison sous la tutelle de Peter De Caluwe s'ouvrira sur la "Flûte enchantée" de Mozart, un grand classique. Sous son nom original "Die Zauberflöte", l'opéra mozartien sera l'occasion d'aborder les contrastes entre le jour et la nuit, l'homme et la femme, la raison et les sentiments. Ils sera mis en scène par Romeo Castellucci.