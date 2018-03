A.Fr. (avec Belga) L’artiste peintre bruxellois de 65 ans, aussi décorateur de théâtre et actif notamment à l’opéra de La Monnaie à Bruxelles, n’est plus. C’est ce qu’ont annoncé mardi soir sa famille et son ami le dessinateur de BD et scénographe François Schuiten. Ensemble, Obolensky et Schuiten avaient notamment réalisé la scénographie du musée Train World à Schaerbeek.