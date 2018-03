Belga

A.Fr. (avec Belga) L’an dernier, le streaming via des abonnements payants - tels qu’Apple Music, Deezer et Spotify - a continué à croître en Belgique (+38,6%). Avec 41% de toutes les ventes, le streaming musical payant a pour la première fois dépassé les ventes de CD (37%) et est désormais le format de musique le plus populaire en Belgique. C’est ce qu’annonce ce mardi Bea Music, la fédération professionnelle regroupant les producteurs de musique.