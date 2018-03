Parmi les 64 jeunes chanteurs retenus pour la première épreuve du prestigieux Concours - qui se déroulera les 1er et 2 mai à Flagey -, il y a 43 femmes et 21 hommes. Ils représentent 22 nationalités.

Les Coréens, avec 13 candidats, seront les plus nombreux. Et la voix de soprano est la plus représentée parmi les jeunes candidats.