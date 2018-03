Outre le Klarafestival, le Festival de Flandre Bruxelles assurait depuis longtemps l'organisation et la réalisation de toute une série de "concepts" créatifs et innovateurs répartis sur l'année, visant divers publics et présentant diverses ambitions artistiques : Living Room Music, Dorp op Stap, Festival on Tour & Festival on Sports Tour, Sporza Musica, Shanti! Shanti!, les European Galas, Music Masters on Air et Club K.

Depuis, la plupart de ces concepts ont été repris de nombreuses fois par des organisations de concerts belges et étrangères.

Du 9 au 30 mars, le Klarafestival investira à nouveau de nombreuses salles de concert de Bruxelles, Bruges et Anvers. Dans la capitale, on pourra ainsi découvrir le Houston Symphony (9/3), l’Orchestre de Paris (15/3), le Koninklijk Concertgebouworkest Amsterdam (17/3) et le Rotterdams Philharmonisch Orkest dans des concerts de gala européens au Bozar, mais aussi l’Orchestre national danois dans cette même salle de concert réputée dans le monde entier pour son excellente acoustique. A Flagey, c’est l’opéra de Claude Debussy "Pelléas et Mélisande" qui sera présenté en version de chambre (10/3).