Mardi 8 mai prochain, Laura Groeseneken, qui a pris le nom de scène de "Sennek", défendra les couleurs de la Belgique lors de la première demi-finale de l'Eurovision. Elle a été sélectionnée il y a quelques mois par la VRT. L'ordre des représentations n'a pas encore été déterminé. "A Matter Of Time" est une mélodie écrite par Sennek avec Alex Callier d'Hooverphonic et le producteur parisien Maxime Tribeche.

"J’adore ce titre, cette chanson est faite pour moi" a déclaré Sennek ce lundi sur la chaîne musicale MNM de la VRT. "La mélancolie, la dimension vocale, le contraste entre la lumière et l'obscurité. Et j'estime que le message d'une chanson est primordial pour toucher les gens".

Sometimes, things are meant to be broken, (Parfois, les choses sont faites pour être brisées).

"Il s'agit de voir la beauté dans l'éphémère. Le message est le suivant : il faut profiter du moment présent, parce que tout se brise à un moment donné".

Les premières réactions à la chanson, qui rappelle beaucoup le groupe Hooverphonic, sont positives.

Le clip a été tourné dans une ancienne piscine art-nouveau de Bruxelles. La tenue que portera la chanteuse le soir du concours sera l'œuvre de Véronique Branquinho.

Le single qui sort chez Sony sera disponible dès mardi sur toutes les plate-formes digitales telles Spotify, iTunes, Apple Music et Google Play.