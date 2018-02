L'Abri des Autours a été fouillé pour la première fois au début des années 1990. L'analyse des restes osseux a été réalisée récemment par une équipe dirigée par Quentin Goffette de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique à Bruxelles. L'étude a été publiée dans la revue scientifique Anthropozoologica.

"Les restes de trois adultes et de six enfants ont été découverts dans la sépulture datant du Néolithique", explique Quentin Goffette. "Les archéologues ont trouvé 230 restes d'os d'une faune très diversifiée, dispersés dans la grotte. Six d'entre eux ont été retravaillés et un a été utilisé comme un petit pendentif. Il s'agit d'une dent d'une biche percée par un petit trou".