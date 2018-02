Le ministre flamand de la Culture Sven Gatz (Open VLD) a débloqué 400 000 euros et a chargé le Vlaams Fonds voor de Letteren (VFL) de gérer les choses le mieux possible.

La prochaine Foire du Livre de Bruxelles aura lieu sur le site de Tour & Taxis et fêtera ses 50 ans. Cet événement est comparable à la Boekenbeurs d’Anvers, à savoir des stands d’éditeurs, des rencontres avec des auteurs, des ateliers et des conférences.

Cette Foire du livre a pour but de toucher un public le plus large possible.

Pour l’édition de cette année la Foire a attiré quelque 70.000 visiteurs de jeudi à dimanche. C'est une fréquentation comparable à celle de 2016, alors que l'événement durait une journée de plus à l'époque.

Selon Sven Gatz la littérature flamande est encore trop peu connue du public belge francophone et inversement.

"Par notre participation en tant qu’invité d’honneur nous allons montrer à un public francophone nos réalisations sur le plan littéraire, de la littérature jeunesse à la poésie en passant par la bande dessinée. En outre, nous mettrons également en valeur le réseau des organisations culturelles de langue néerlandaise à Bruxelles et dans notre capitale très métissée nous rapprocherons les différentes communautés", ajoute Sven Gatz.