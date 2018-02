Belga

A.Fr. (avec Belga) Le plus grand salon belge de la construction, de la rénovation et de l’aménagement intérieur a ouvert ce jeudi ses portes aux professionnels, à Brussels Expo. Le grand public est attendu dès samedi et jusqu’au dimanche 4 mars. Un millier d’exposants présentent leurs nouveautés dans les domaines des revêtements de sols, des cheminées et feux ouverts, mais aussi de l’énergie renouvelable et de gadgets technologiques. La ministre flamande de l’Environnement, Joke Schauvliege, a annoncé à Batibouw l’introduction future d’une prime pour le remplacement de vieux poêles.