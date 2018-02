Belga

A.Fr. (avec Belga) Des scientifiques de l'Université catholique de Louvain (KU Leuven) ont développé un procédé pour fabriquer de l'assouplissant à partir de sucre. C’est ce qu’ils ont annoncé mercredi dans un communiqué. Il s’agit d’un procédé plus sûr et plus écologique que celui utilisé actuellement pour fabriquer de l’assouplissant.