Belga

A.Fr. (avec Belga) Un accord politique est intervenu mardi entre le gouvernement fédéral et les Communautés française et flamande afin que les librairies biculturelles - libraires, éditeurs et importateurs qui vendent des œuvres francophones et néerlandophones à Bruxelles - puissent s'inscrire dans la réglementation du prix unique du livre prévue depuis peu en Flandre et en Wallonie.