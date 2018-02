La ressemblance est frappante. Comment une réplique d'une cathédrale bruxelloise s'est-elle retrouvée à Séoul ?

La réplique se trouve sur le campus d l’université de Kyung Hee, une université privée fondée en 1949 par le Dr Young Seek Choue (1921-2012), un scientifique renommé qui était aussi pacifique.

C’est lors d’une visite à l’université catholique de Louvain (Brabant flamand) que le Dr Choue est tombé sous le charme de la cathédrale Saints Michel et Gudule et a décidé d’en faire une copie pour son nouveau projet : le Peace Hall, un grand auditorium qui sera le centre du campus universitaire de Séoul.

La construction de la copie coréenne a débuté en 1979 mais a été interrompue durant 10 ans en raison de la proximité du futur bâtiment avec le quartier général du service de renseignement coréen.

Les agents de renseignements coréens ne voyaient pas d’un très bon œil la construction d’un bâtiment qui permettait d’apercevoir leurs bureaux. Ce n’est qu’après le déménagement de la CIA coréenne vers un autre endroit que le Peace Hall a pu être construit.

Le bâtiment a finalement été inauguré en octobre 1999 à l'occasion du 50e anniversaire de l'université.

La façade est presque identique à celle de la cathédrale Saints Michel et Gudule et, comme chez nous, elle se trouve en haut d'une large volée d'escaliers. Bien sûr, sur le tympan, les référence chrétienne ont été supprimées et remplacées par des symboles de la paix.

L'intérieur, caché derrière les murs néo-gothiques, est complètement différent. Il abrite une immense salle de 4500 places, le plus grand auditoire de Corée. Il est souvent utilisé pour des concerts et des conférences internationales.