Le premier album studio d’Axelle Red sort en 1993 sous le nom "Sans plus attendre". Pour la première fois c’est elle qui écrit la musique et les paroles et pour la première fois, aussi, le nom Red apparaît sur la pochette, il ne disparaitra jamais. L’album connaît un grand succès, non seulement en Belgique mais aussi dans tout le monde francophone. Alors qu’elle terminait ses études de droit à la VUB, Vrije Universiteit Brussel, Axelle Red vendait pas moins de 6000.000 exemplaires de cet album.

Sur "Sans plus attendre" on trouve en effet plusieurs hits comme "Sensualité", "Le monde tourne mal", "Elle dans seule" et "Je t’attends".