Le carnaval de Vilvorde a connu ces dernières années un nouveau souffle et attire de plus en plus de monde. Ce dimanche, le cortège sillonnera les rues de la ville. Sa particularité : il comporte des groupes carnavalesques venus de toute la Flandre. Un char transportant le bourgmestre et les échevins sera également de la partie. Pendant les dix jours de vacances, une kermesse se tient sur la Grand Place de la ville. Durant cette période, un jet de peluches est organisé. Les enfants qui ont la chance d’en attraper peuvent gratuitement prendre part à certaines attractions.