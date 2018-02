Auteur: Joyce Azar

Joyce Azar Alors que la semaine flamande contre le harcèlement s’achève ce vendredi soir, les organisateurs peuvent d’ores et déjà se réjouir d’un franc succès : plus de 240.000 personnes ont en effet signé la charte les engageant à lutter activement contre le harcèlement à l’école, et plus de 20.000 photos affichant le fameux symbole des quatre points sur la main ont été récoltées par le site de Ketnet, la chaîne pour enfants de la VRT.