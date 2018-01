Ce programme de la Commission européenne soutient les secteurs audiovisuel, culturel et créatif en Europe. Les différents modes de soutien encouragent les acteurs de ces secteurs à se déployer à travers l'Europe, à atteindre de nouvelles audiences et à développer les compétences requises dans l'ère du numérique.

En permettant aux œuvres européennes culturelles et audiovisuelles d'atteindre des audiences transnationales, le programme assure également la sauvegarde de la diversité culturelle et linguistique.

Pour le mois de mars, le programme lance par exemple à appel à candidatures pour le soutien de projets de traductions littéraires.

Europe Créative englobe deux sous-programmes, consacrés respectivement à la culture et aux médias. Le sous-programme Culture aide les organisations culturelles et créatives à opérer au niveau transnational. Il promeut la circulation des œuvres et la mobilité des acteurs culturels.

Il fournit un support financier aux projets à dimension européenne visant le partage transfrontalier de contenus culturels. Les pistes de financement couvrent un large éventail d'activités: les projets de coopération, la traduction littéraire, la mise en réseaux et les plateformes.

Quant au sous-programme MEDIA, il apporte un soutien financier au secteur audiovisuel pour le développement, la distribution et la promotion de son travail. Il aide le lancement de projets à dimension européenne et stimule l'exploitation de nouvelles technologies. Il permet aux films et aux produits audiovisuels européens de percer sur les marchés hors des frontières nationales et européennes, notamment les longs-métrages, films télévisés, documentaires et nouveaux media.

Des soutiens à la formation et au développement de films sont également proposés.