"Beaucoup de rumeurs circulent, mais nous ne sélectionnons pas en fonction de l’âge, du sexe ou du montant des dépenses", réagissait Debby Wilmsen (photo archives) samedi sur la première chaîne radio de la VRT. Elle répondait aux déclarations de l’expert en innovation, Cain Ransbottyn, dans l’émission télévisée "Terzake", qui prétendait que les festivaliers qui dépensent le plus ont davantage de chances d’obtenir des billets l’année suivante.

"Notre traitement de données est vraiment destiné à améliorer l’expérience du festival et à communiquer de façon ciblée. A côté de notre festival, nous avons aussi des concerts au Sportpaleis d’Anvers et une collection de mode, à propos desquels nous voulons communiquer. Les gens peuvent clairement voir ce que nous demandons et ont la possibilité de se faire oublier par nous", déclarait la porte-parole de Tomorrowland.