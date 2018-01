A.Fr. C’est ce 25 janvier - Journée de la poésie en Flandre - que la métropole anversoise présentait son nouveau poète municipal. Ou plutôt sa nouvelle poétesse, car c’est Maud Vanhauwaert (33 ans) qui succède à Maarten Inghels. Elle est ainsi la neuvième personne à assumer cette mission de 2 ans, et la deuxième femme après Joke Van Leeuwen (2008-2009). Elle disposera d’une total liberté artistique pour écrire au moins six poèmes par an sur ce qui la touche à Anvers. La ville veillera à ce que ses poèmes soient fréquemment visibles et lisibles dans le paysage urbain.