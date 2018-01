C’est un mécanisme particulièrement mystérieux, cette période n'arrivant qu'une fois par an, pendant une durée d'un à trois jours. De plus, il est parfois difficile de remarquer cet état et la fécondation est loin d'être un jeu d'enfants. Le diagnostic d'une grossesse n'est pas simple non plus, le panda étant capable de la masquer. Et il arrive qu'une absorption fœtale mette fin à la gestation. Il s'agit donc, dans les faits, d'un véritable parcours du combattant.

Les données collectées par l’équipe gantoise de chercheurs, dirigée par Jella Wauters, sont comparées à des données relatives à d'autres pandas femelles en France et en Ecosse. L'enquête est réalisée en partenariat avec le China Conservation and Research Centre for the Giant Panda, avec le parc animalier Pairi Daiza et la fondation Pairi Daiza (Hainaut), RZSS-Edinburgh Zoo, l'université d'Edimbourg et l'Université de Gand.

Pour ce projet de recherche prometteur, la scientifique Jella Wauters de l’Université de Gand a été nominée pour les "Giant Panda Global Awards", qui récompensent les plus beaux projets dans le monde concernant les pandas. Elle est nominée dans la catégorie "jeune chercheuse étrangère prometteuse de l’année".