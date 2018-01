La rénovation du Zinnema était vouée à donner un nouvel élan à la maison culturelle, mais aussi à tout le quartier. Selon la directrice, Nadia De Boelpaep, Bruxelles a besoin, surtout ces derniers temps, d’une maison où les individus et les groupes artistiques ont la possibilité de développer.

L’établissement a été inauguré par le ministre flamand de la Culture Sven Gatz (Open VLD). Plusieurs représentations sont programmées, notamment celle du groupe afro-funk Zitakula. Une exposition intitulée "So Very Extra Ordinary", s’y tient également, et propose des peintures, photos et installations vidéo, ainsi que des improvisations et de la danse.

Pour en savoir plus sur la programmation, visitez le site du Zinnema.