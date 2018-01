Les élections communales auront lieu en automne prochain, et les signataires souhaitent indiquer aux prochaines coalitions communales qu’une bibliothèque publique qui fonctionne bien est essentielle pour la société. "C’est un service de base", estime même Bruno Vermeeren de l’Association flamande des bibliothèques, archives et documentations (VVBAD).

Depuis 2016, les communes ne sont en effet plus obligées d’avoir une bibliothèque publique. Les bibliothèques Muntpunt à Bruxelles, de Krook à Gand (photo), et celles de Lanaken, Wevelgem, Leeuw-Saint-Pierre et Turnhout sont de beaux exemples de bibliothèques, estiment les personnes à l’origine de cette initiative. Ces villes et communes ont fait le choix d’investir dans une bonne bibliothèque.