La Ville de Bruxelles a reçu 52 candidatures venues du monde entier dans le cadre du concours "Une frite dans le ventre", imaginé pour rénover une dizaine de friteries défraichies.

Les lauréats, un Gantois et un Liégeois originaire d'Eupen, Morris Vandenberghe et Thomas Hick du bureau d'architecture "Studio Moto", ont été sélectionnés par le jury composé des deux échevins bruxellois Geoffroy Coomans de Brachène et Marion Lemesre, du président de l'Union nationale des frituristes (Unafri), Bernard Lefèvre, de l'architecte et professeur de l'ULB, Francis Metzger ainsi que des représentants de l'administration.

En plus du marché pour la réalisation des dix fritkots dans la capitale, le premier lauréat s'est vu attribuer une prime de 10.000 euros. Chaque fritkot sera transformé pour la somme de 50.000 euros. Le second lauréat et le troisième ont reçu respectivement une prime de 5.000 et 3.000 euros.