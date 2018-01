Selon les dix experts internationaux - parmi lesquels se trouvent des curateurs et des marchands d’œuvres d’art réputés -, qui ont publié une lettre ouverte dans le quotidien flamand De Standaard, les 26 œuvres attribuées à des artistes de l’avant-garde russe - dont Malevich (photo principale) et Kandinsky, Tatlin, El Lissitzky, Gontsjarova et Larionov, qui valent une fortune - seraient des faux. Ils mettent donc en doute l’authenticité des pièces de la collection russe appartenant au couple Igor et Olga Toporovski, exposées depuis quelques semaines au Musée des Beaux-Arts (MSK) de Gand.