A l’origine, l’Université catholique de Louvain (Brabant flamand) était constituée d’une section néerlandophone et d’une section francophone, toutes deux placées sous une même direction. En octobre 1962, alors que la frontière linguistique est établie, l’université se retrouve officiellement en territoire flamand, mais demeure bilingue.

A cette époque, le nombre d’étudiants ne cesse d’augmenter, avec l’inscription notamment de nombreuses jeunes femmes. Un élargissement est alors décidé, à travers l’implantation de nouveaux campus à Wavre et à Woluwe. Le nouvel hôpital universitaire de Saint Luc (Woluwe-Saint-Lambert) voit le jour. De plus en plus de Flamands commencent à craindre que le Brabant flamand ne devienne entièrement bilingue.