Les Secrétaires d'Etat fédérale et bruxelloise à l'Egalité des chances, Zuhal Demir (N-VA) et Bianca Debaets (CD&V) ont exprimé lundi leur soutien à Angeline Flor Pua face aux commentaires à caractère raciste. Mais elles ne sont pas les seules. Le ministre flamand de la Culture Sven Gatz (Open VLD) et le bourgmestre d'Anvers et président de la N-VA Bart De Wever ont également sévèrement critiqué ces propos.

Zuhal Demir (photo) a jugé que le titre obtenu par la jeune Anversoise est une bonne nouvelle. Cela démontre que "La Flandre est une société ouverte". Interrogée au cours de l'émission "De Ochtend" (Radio Een, VRT), la Secrétaire d’Etat a jugé que Flor Pua pourrait déposer plainte sur base de la loi contre le racisme. Ce que l’intéressée n'envisage cependant pas de faire, pour l'instant.