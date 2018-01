La soirée du Nouvel-An et le feu d'artifice organisés sur le plateau du Heysel constituent eux aussi une réussite, estime la Ville qui cite le chiffre de 45.000 personnes rassemblées. "Nous alignons tradition et innovation technologique", souligne Philippe Close, affirmant que "jamais on a autant éclairé la ville (en led)".

Et une des nouveautés de l'édition 2017 était les "Winter Pop", les villages itinérants posés à Haren, Neder-Over-Hembeek et Laeken. "Le défi de la décentralisation a été relevé", ajoute Karine Lalieux en promettant de "refaire cela la prochaine fois".

La Ville de Bruxelles et l'organisateur Brussels Major Events se tournent déjà avec ambition vers la 18e édition des Plaisirs d'Hiver, prévue du 30 novembre prochain au 6 janvier 2019 et qui aura pour pays invité, la Finlande.