Belga

A.Fr. (avec Belga) La School for Butlers and Hospitality, l’école bruxelloise de formation au métier de majordome, va ouvrir une école au Luxembourg le 22 janvier prochain et une autre en Italie au début du mois de septembre. Il y a près de 4 ans, elle avait déjà lancé une formation de nourrices, en raison d’une grande demande en Belgique et à l’étranger.