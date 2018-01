A.Fr. (avec Belga) La comédienne et chansonnière flamande d’origine rwandaise (photo) a été retrouvée morte dans la nuit de mercredi à jeudi à son domicile de Asse, en Brabant flamand. Alors que le parquet de Hal-Vilvorde a ouvert une enquête et désigné un médecin légiste pour déterminer les causes exactes du décès, tout porte à croire qu’il s’agit d’un tragique accident. L’artiste de 37 ans, qui avait fait ses débuts avec l’humoriste flamand Kamagurka, laisse un mari et deux enfants. Son décès a suscité beaucoup d’émotions en Flandre.