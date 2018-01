PhotoNews

A.Fr. Dès l’année scolaire prochaine, les académies de musique et d’art de la Communauté flamande pourront élargir leur offre de cours, notamment en proposant du cabaret, de l’harmonica, de la danse urbaine ou une formation de disc-jockey. Les académies pourront aussi déterminer librement quel répertoire leurs élèves doivent pouvoir maîtriser. Le compositeur baroque allemand J.S. Bach et le poète brugeois Guido Gezelle ne seront donc plus obligatoires. L’information rapportée par le quotidien De Morgen a été confirmée à la rédaction de la VRT.