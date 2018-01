Le ministre Sven Gatz a également reconnu comme patrimoine culturel immatériel ce qui est réputé comme "Hondenzwemming" à Sint-Baafs-Vijve (ou Vive-Saint-Bavon en français, une section de la commune de Wielsbeke).

Cet événement aura lieu pour la 168e fois cette année, le deuxième dimanche d’octobre. Il s’agit d’une compétition de course et de natation pour chiens (photo hors contexte). Un événement unique en Belgique. Personne ne sait plus comment cette compétition canine a vu le jour, mais elle fait bien partie du folklore flamand.