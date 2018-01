"C’est vraiment dommage" a ajouté Robert Merhottein (Merho) ce mardi matin. "Je savais que la peinture se détériorait peu à peu mais la situation empire. Si cela continue comme ça plus rien ne pourra être sauvé".

Ce dessin avait été peint directement sur le mur du Théâtre Américain, une technique abandonnée aujourd’hui. A présent, l’entreprise qui réalise ces fresques murales utilise des panneaux qu’elle place ensuite contre le mur.

"En tant que dessinateur vous ne recevez rien pour la réalisation d’une telle fresque. Vous le faites pour l’honneur. Mais que mon dessin soit ainsi laissé à l’abandon, je trouve cela terrible" a confié Merho.

Cette fresque murale fait partie du "Parcours BD" de la Ville de Bruxelles. Depuis plusieurs dizaine d’années, la Ville met à l’honneur sur ses murs bruxellois des personnages et des auteurs incontournables de la bande dessinée franco-belge.

Le Parcours BD fait désormais partie intégrante du paysage urbain bruxellois avec près des soixante fresques disséminées entre le Centre-Ville et Laeken.

"Ces fresques murales prouvent que Bruxelles est bien la capitale de la bande dessinée" a déclaré Willem De Graeve, directeur du Musée de la bande dessinée de Bruxelles. "C’est une bonne chose que de nouvelles fresques soient ajoutées chaque année à ce parcours mais nous espérons que la Ville de Bruxelles s’occupera aussi des anciennes fresques comme celle de Merho. Il est regrettable de voir l’état de cette fresque aujourd’hui".

L’échevine des Travaux publics de la ville de Bruxelles Els Ampe (Open VLD) donne entièrement raison à Merho. "Kiekeboe mérite un bel endroit et aussi d’avoir un fresque entretenue.

Elle a promis de contacter aussi bien Merho que le ministre Jan Jambon (N-VA) chargé de la Régie des Bâtiments, propriétaire du Théâtre américain, pour organiser une rencontre. Le Théâtre américain, qui date en partie de l'Expo 58 et était utilisé jusqu'en 2012 par la VRT, est une propriété du SPF Finances, gérée par la Régie des Bâtiments.

Jan Jambon répondu qu’il était "disposé à se rencontrer et à faire quelque chose pour Kiekeboe le plus rapidement possible".