De Zwaan (Le cygne) existe déjà depuis 1755 et est connu à Montaigu et loin en-dehors de la ville brabançonne de pèlerinage. L’hôtel-restaurant qui sert de la cuisine française a conservé son charme d’antan et est exploité depuis des années par la famille Breugelmans. Il s’agit sans doute de la plus ancienne entreprise familiale de Belgique.

A l’heure actuelle, c’est Geert Breugelmans qui gère De Zwaan, avec sa sœur et leur mère de 83 ans. Des problèmes de santé les obligent cependant à fermer l’hôtel-restaurant, à moins qu’ils ne trouvent un repreneur. Mais c’est peu probable.