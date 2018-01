La chaîne de radio publique nationale finlandaise YLE propose depuis bientôt 30 ans, tous les vendredis, une émission d’actualité diffusant des bulletins d’information entièrement en latin. Elle est baptisée "Nuntii Latini". Sans l’intervention du professeur Christian Laes, qui enseigne le latin à l’Université d’Anvers, cette émission hebdomadaire assez unique en son genre aurait disparu.

"Nous avons fait de notre mieux", racontait le professeur sur les ondes de Radio 2 Antwerpen, ce mardi. "Fin novembre, nous avons appris la décision de la radiotélévision publique finlandaise YLE de supprimer l’émission. Nous avons alors utilisé les armes qui sont à notre disposition en tant qu’académiciens : nous avons écrit. Il y a eu plusieurs actions parallèles. Nous avons écrit une lettre au CEO de la radiotélévision nationale finlandaise, et nous l’avons fait signer par les membres de l’Academia Latinitati Fivendae, qui sont des professeurs d’université du monde entier".

"En même temps, mon collègue Dirk Sacré de la KU Leuven et moi-même avons écrit un éditorial qui a été publié dans le plus grand quotidien finlandais, Helsingin Sanomat. En Finlande-même, une pétition a été lancée, qui a été partagée au niveau international et signée par plus de 3.000 personnes. Combiné à cela un peu de lobby politique, et la radiotélévision finlandaise est finalement revenue sur sa décision".