A.Fr. (avec Belga) Les ministres flamand et francophone de la Culture, Sven Gatz (photo) et Alda Greoli, ont annoncé vendredi l’octroi de 160.000 euros pour financer 22 projets de coopération culturelle entre les Communautés flamande et francophone, sélectionnés de commun accord. C’est la troisième année consécutive de collaboration culturelle. Plusieurs dizaines de dossiers ont été introduits.