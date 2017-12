D’après le site internet du service public fédéral Justice, le Moniteur belge (MB) assure la production et la diffusion d’un large éventail de publications officielles et publiques, tant par le canal traditionnel (papier) que par le canal électronique (internet). La distribution des principales publications officielles passe uniquement par la voie électronique.

Le MB propose une série de banques de données dont les plus connues sont le Moniteur belge lui-même, l’Annexe Personnes morales, le Bulletin des adjudications et les banques de données Justel (législation consolidée et index législatif). En outre, les services du Moniteur fournissent, dans une mesure restreinte, des informations concernant les données parues dans les publications.

Le MB s’occupe également de l'appui logistique pour la distribution d’une vaste gamme de brochures d’information éditées par le SPF Justice.