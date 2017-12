Outre l’autonomie de chacun, plusieurs obstacles se dressent sur le chemin d’une coopération plus étroite entre RTBF et VRT. Le temps disponible en est le plus grand. "Il y a clairement une barrière au niveau du temps que nous prenons à faire notre propre information", indique Jean-Pierre Jacquemin (cf. photo). Propos confirmés par Inge Vrancken : "Notre service d’info à la VRT est déjà tellement grand ! C’est déjà si difficile de communiquer tout entre nous : TV, radio, online. Alors si on doit inclure la RTBF…"



Tous deux assurent néanmoins qu’en cas de besoin, ils peuvent contacter les collègues de l’autre côté du bâtiment. "Quand on doit se voir, on se voit et on s’entend", affirme le chef de l’info de la RTBF.

La langue reste également un obstacle. "Non pas que les journalistes ne parlent pas la langue de l’autre, mais nos communautés n’ont pas renforcé leur apprentissage de la langue de l’autre : elles se sont davantage tournées vers l’anglais", constate Jean-Pierre Jacqmin. Même si ce problème est en grande partie révolu lors des réunions entre représentants médiatiques francophones et néerlandophones selon Inge Vrancken : chacun parle sa langue maternelle.



Pour Jean-François Herbecq, le peu d’intérêt accordé à l’autre côté s’explique par une "sorte de paresse" : "Les journalistes ont l’habitude de surveiller leur pré carré, leur communauté linguistique et ne font pas l’effort intellectuel de se dire : "comment font-ils de l’autre côté ?""

Et puis, il reste l’aspect politique : les entités fédérées acquièrent de plus en plus de compétences, les domaines en commun s’amenuisent. "Cela engendre un regard moins intéressé sur ce qui se passe de l’autre côté, c’est indéniable," explique Jean-Pierre Jacqmin. Selon lui, les dirigeants politiques flamands ou wallons n’ont pas non plus intérêt à prendre des risques auprès de l’autre communauté : "Karel De Gucht m’a dit une fois "je n’ai aucun intérêt à venir chez vous : mes électeurs ne vous écoutent pas et ils n’entendront revenir quelque chose que si je me trompe ou si je réponds mal à une de vos questions.""