"Un dialogue entre des collections de Kinshasa et Ostende". Voici le nom de l’exposition qui présente les plus belles œuvres provenant de la collection d’un travailleur humanitaire qui s’intéresse à l’art africain et congolais depuis un certain moment. Le Belge habite actuellement au Congo et connaît personnellement la plupart des artistes dont le travail est exposé à Ostende.

Parmi les œuvres provenant de Kinshasa, 'L’artiste Africain' de Francis Mampuya, à travers laquelle le peintre réagit au regard que le monde artistique occidental porte sur l’Afrique. Des expositions telles que « Congo Kitoko » prennent le Congo – et plus souvent encore l’ensemble de l’Afrique – comme point de départ, tandis que le travail des artistes invités questionne d’autres sujets.

Une telle démarche les réduit à leur seul lieu de naissance et ranime un parfum d’exotisme suranné. Trop souvent, les artistes participants sont à peine rémunérés et Mampuya dénonce ces formes d’exploitation. En déterminant qui a le droit d’être exposé ou non, les pays occidentaux font preuve d’un comportement néocolonial.