Auteur: AT (avec Belga)

AT (avec Belga) Les films flamands n'ont pas passé une bonne année, rapporte De Morgen. "Le fidèle" (cf. photo) a attiré 133.000 visiteurs, "Sprakeloos" environ 70.000, "Cargo" 41.000 et "Home" 25.000. C'est beaucoup moins que, par exemple, "De zaak Alzheimer" (755.000 spectateurs en 2003) et "Dossier K" (415.000 en 2009).