Durant la "Warmste week" (la semaine la plus chaude) la chaîne de radio Studio Brussel organisait aussi un "warmathon" dans les cinq chefs-lieux de province en Flandre et à Bruxelles. C’est à Gand (10.000) et à Anvers (9.150) qu’on a comptabilisé le plus grand nombre de joggeurs. Le dernier marathon qui était organisé à Louvain a rassemblé 8.000 joggeurs et qui ont récoltés 80.000 euros.

Le montant total de 492.670 constitue un record absolu pour les marathons de Music for Life. Lors de l’édition de l’année dernière on avait récolté 415.710 euros.