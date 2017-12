Dans le détail, les Pays-Bas, la France, l'Allemagne, les États-Unis et le Royaume-Uni figurent parmi les pays ayant accueilli le plus grand nombre de concerts d’artistes belges entre 2013 et 2017.

L'étude montre en outre que Paris est de loin la ville qui accueille le plus de concerts et d'artistes belges par an, suivie par Amsterdam, Londres, Berlin, Utrecht et New York. Les villes néerlandaises de Breda, Rotterdam et Eindhoven font également partie du top 10.