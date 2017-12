"En principe", car il semble effectivement que l'activité dans ces contrées soit bien antérieure à cela. "Les traces les plus anciennes datent du Néolithique, il y a quelque 6.000 ans, à cette période où l'homme commence à s'adonner à l'agriculture", explique l'archéologue Floris Beke.

"Nous avons trouvé, éparpillés sur tout le terrain, des tessons de pots et des centaines de silex. A cette époque, l'homme fabriquait essentiellement des outils en silex, ne maîtrisant pas encore la technique pour faire des objets en métal."

Des objets datant de l'âge du fer, soit âgés entre 4.000 et 2.000 ans, et de l'époque romaine ont également été dénichés. "Nous avons notamment découvert cinq silos souterrains destinés à conserver les céréales sur une longue durée. Les conditions de conservation dans ces cavités étaient à ce point optimales qu'on a retrouvé une lance et une section d'échelle en bois vieilles de 2.500 ans."