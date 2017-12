Auteur: AT avec Alexander Dumarey

AT avec Alexander Dumarey Alexander Dumarey, photographe à la VRT, a pris toute une série de photos inédites à l'intérieur du Palais de justice de Bruxelles. Ce bâtiment a été conçu par l'acrhitecte Joseph Poelaert et a été construit entre 1866 et 1883.