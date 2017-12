Au début des années 1980, plus d’un million et demi de télégrammes étaient encore envoyés chaque année en Belgique. Nombre d’entre eux provenaient de l’Italie, où le service était très populaire. Mais au fil des ans, l’utilisation du télégramme diminua, remplacée par des moyens de communication plus modernes et moins chers : le fax, puis les courriels, les SMS et plus récemment la messagerie instantanée.

Au début des années 1990, on envoyait encore environ 500.000 télégrammes par an en Belgique. Un chiffre qui est retombé à 150.000 au début des années 2000 et à 50.000 dix ans plus tard.

Ces derniers mois, le service n’est plus utilisé que par une dizaine de clients professionnels de façon régulière. Sur les 11 premiers mois de 2017, ce sont un peu plus de 8.000 télégrammes qui ont été envoyés et reçus. Coût du service de base: 16,25 euros pour envoyer 20 mots en Belgique (adresse comprise).