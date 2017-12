En collaboration avec le connaisseur d'art Christopher Brown, Jean-Pierre Isbouts a mené des recherches durant de nombreuses années sur les oeuvres de jeunesse de De Vinci à Milan, où se trouve la célèbre fresque "La Dernière Cène de 1495" dans la Basilique de Santa Maria delle Grazie. "Seuls 20% de l’oeuvre originale sont encore visibles aujourd'hui à cause de la décoloration pigmentaire", estime Isbouts.

"C'est pourquoi nous avons examiné les trois copies que les élèves de De Vinci avaient réalisées quelques années plus tard. À notre grande surprise une copie peu connue internationalement et qui se trouve dans l’abbaye de Tongerlo s’est révélée être celle qui ressemblait le plus à l’original – les personnages de Jean (à gauche de Jésus) et de Jésus (au centre du tableau) ont même été peints par de Vinci lui-même, parce qu’il n’y a pas d’esquisse en dessous", a expliqué Jean-Pierre Isbouts.