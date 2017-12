VRT

A.Fr. (avec Belga) Niché au cœur du quartier européen de Bruxelles, le rond-point Schuman devrait connaître une importante transformation en 2019, pour le désengorger du flot de voitures et en faire aussi un véritable lieu de rencontre. C’est ce qu’a décidé le gouvernement bruxellois en optant pour un projet d’agora urbaine dessiné par les bureaux d’architectes danois COBE et bruxellois BRUT. Ce projet a été désigné par un jury d'experts, ont indiqué jeudi soir le ministre-président Rudi Vervoort et le ministre de la Mobilité Pascal Smet.