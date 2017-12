"Son long cou de cygne et ses dents allongées lui permettaient d'attraper les poissons sous l'eau", décrit le musée des sciences naturelles. Selon Koen Stein de l’Université Libre néerlandophone de Bruxelles, l'un des auteurs de l'étude, la découverte est "remarquable. (...) Elle montre une fois de plus à quel point les dinosaures étaient diversifiés et nous réservent encore bien des surprises".

Le fossile qui a permis cette découverte date de 71 à 75 millions d'années. Il a été dévoilé en Mongolie, à Ukhaa Tolgod, un site bien connu des paléontologues et des voleurs de fossiles. "Le fossile a été exporté illégalement (...) et a circulé pendant dix ans dans des collections privées", explique Pascal Godefroit. Il a finalement atterri entre les mains d'un collectionneur français qui a contacté le paléontologue belge et qui l'a offert à l'IRSNB.