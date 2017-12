Belga

A.Fr. La province du Brabant flamand lance ce lundi - en collaboration avec l’association Linc, active dans les domaines de la lecture, l’information et la communication - le projet "Thuis in taal", dans les bibliothèques de Malines, Ternat, Liedekerke et Beersel. Il procure divers outils aux parents allophones, afin qu’ils puissent lire à voix haute à leurs enfants dans leur langue nationale. La connaissance de la langue maternelle faciliterait en effet l’apprentissage du néerlandais et d’autres langues étrangères.