Auteur: A. François

A. François Karen Van Godtsenhoven (photo) a été nommée nouvelle curatrice de la section Mode au prestigieux musée de New York, le plus grand musée d’art des Etats-Unis. Née à Bruxelles il y a 34 ans, elle a été entre 2009 et 2017 curatrice du Musée de la Mode d’Anvers. Une fonction qu’elle a quittée pour se consacrer à sa nouvelle mission à New York. Au cours de ses études, Van Godtsenhoven avait aussi vécu à Manchester, Gand et Anvers. Depuis lors, elle a encore souvent déménagé.