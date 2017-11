La Vallée de la Meuse en Limbourg a obtenu cette appellation en raison du lien entre son sol et le goût du vin. Les données météorologiques démontrent aussi que cette zone bénéficie d'un microclimat très doux et est l'une des zones les plus sèches du Benelux. Et la température y est stable.

Le vin de la Vallée de la Meuse limbourgeoise jouira désormais d'une protection identique à celle du champagne, par exemple, ou du vinaigre balsamique ou du gorgonzola. Cela signifie que l'AOP "Maasvallei Limburg" ne pourra être attribuée que si le vin est produit dans ce territoire géographique précisément délimité et respecte les principes du dossier de production.

Les produits bénéficieront d'une protection juridique face à la contrefaçon ou l'usage abusif de leur nom. La production viticole belge s'est considérablement développée ces dernières années. La superficie totale était en 2016 de 260 hectares, le double de ce qu'elle était en 2010.